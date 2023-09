Agil volley Novara, la stagione della riscossa passa dall'allenatore Bernardi

servizio di Davide Lessi

montaggio di Giulia Parenti

interviste a Lorenzo Bernardi (allenatore Agil Novara); Cristina Chirichella (capitana Agil Novara); Enrico Marchioni (direttore sportivo Agil Novara)



La stagione del riscatto dell'Igor Novara passa da lui: Lorenzo Bernardi. Per chi se lo fosse dimenticato: 28 ottobre 1990, Rio de Janero, Brasile, Italia campione del mondo. Trentatré anni dopo, Bernardi ha deciso di allenare - per la prima volta - nella Serie A femminile. "Qui a Novara mi trovo bene - racconta ai nostri microfoni - mi trovo molto bene con le ragazze. E' forse un metodo, un sistema un pochino diverso da quello della maschile, ma non è radicalmente diverso".

Il grave infortunio

Una squadra che ha già perso la schiacciatrice Hanna Orthmann, rottura di crociato e menisco agli europei. La capitana Cristina Chiricella non ha perso il sarcasmo: "A Novara la sfiga non manca un po' mai.. scherzo. Però ovviamente questo infortunio della Orthmann a noi ovviamente non ci fa bene. Era un tassello importante nel nostro organico di squadra". Una squadra che ha una nuova top player, la 21enne russa Vita Akimova, e si prepara alle prime sfide chiave

Al Pala Igor la Wevza Cup



"Abbiamo cominciato un po' ad allestire il palazzetto - racconta Enrico Marchioni, direttore sportivo Agil volley Novara - Un torneo per noi importante perché ci permette di entrare in Europa". L'appuntamento è la prossima settimana, dal 22 al 24 settembre, proprio a Novara. Un quadrangolare che vale un posto in Challange Cup.