Anche il Piemonte piange Giuliano Montaldo

Nato a Genova 93 anni fa, Giuliano Montaldo è scomparso ieri nella sua casa di Roma. Il legame con il Piemonte era fortissimo. Il suo primo film, Tiro al piccione, girato nel '61 tra il vercellese e il Lago Maggiore; l'ultimo, L'industriale, a Torino, nel 2011. Ma anche nel 2008 scelse le residenze sabaude per ambientare alcune scene de I demoni di San Pietroburgo.



Regista di film diventati capolavori: da Sacco e Vanzetti alla serie Rai dedicata a Marco Polo. Ma anche attore. E proprio nella sua ultima apparizione, in Tutto quello che vuoi firmato da Francesco Bruni, Montaldo omaggiò il suo amore per il Grande Torino, con la formazione citata a memoria. Interpretazione che gli valse il Nastro d'argento e il David di Donatello come miglior interprete.

Nel servizio l'intervista a Steve della Casa, attore e critico cinematografico