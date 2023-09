Approvata la nuova legge sul recupero degli edifici dopo lo stop di Roma

Nella prima seduta dopo la pausa estiva, il Consiglio regionale approva le modifiche alla legge su urbanistica che semplifica riuso e recupero di edifici già esistenti.

Quattordici articoli, che sono stati condivisi tra Torino e Roma, dopo che, un anno fa, il governo nazionale aveva impugnato la precedente legge piemontese in materia, perché considerata in gran parte incostituzionale. Su altri sette punti - invece - la Regione aspetta il giudizio della Consulta, entro fine anno.

La nuova norma entrerà in vigore dopo la pubblicazione. Intanto, la legge del 2022 resta pienamente valida fino alla pronuncia della Suprema Corte.

Interviste a Valter Marin - Lega, Davide Nicco - Fratelli d'Italia, Francesca Frediani - M4O-Unione popolare, Ivano Martinetti - Movimento 5 Stelle