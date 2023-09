Il treno Asti-Alba riparte dopo dodici anni

Riaperto il collegamento ferroviario tra Asti e Alba dopo una chiusura durata 12 anni.

La linea

La linea, lunga 33, 6 chilometri, era stata sospesa nel 2011 per problemi all'infrastruttura e per mancanza di coperture economiche necessarie al servizio. Ora torna in funzione insieme alla Casale-Mortara grazie a un investimento di 13 milioni da parte di Rfi per la messa in sicurezza e di 3 milioni l'anno, per ciascuna delle due linee, da parte della Regione.

Le corse

Dodici corse al giorno quelle previste tra Asti e Alba dal lunedì al venerdì. 4, 40 euro il costo del biglietto. Le fermate tra le due città sono: Isola d'Asti, Costigliole, Castagnole e Neive.