Boom del turismo sul Lago Maggiore

Settembre si sta confermando uno dei mesi migliori per il turismo sul lago Maggiore. Il bel tempo è propizio alla pacifica invasione di Svizzeri, francesi e tedeschi sulle rive del Verbano, attratti dal clima, dai panorami e dall'enogastronomia. Tanta gente anche questa domenica in spiaggia, in barca o in relax sulle rive. Simona Marchetti ha intervistato gitanti e vacanzieri, e chiedo un parziale bilancio a Gian Maria Vincenzi, presidente federalberghi VCO, secondo il quale le cose stanno andando bene, dopo un mese di Agosto non particolarmente brillante.