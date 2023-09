L'ex pm Guariniello: "Basta parole. Ci vogliono controlli, giustizia e legge"

"Queste tragedie sul lavoro io me le aspetto", così commenta con amarezza l'incidente di Brandizzo Raffaele Guariniello che nei suoi 48 anni in magistratura di tragedie di questo tipo ne ha viste tante. Pm nel caso Thyssen, in primo grado chiese e ottenne che venisse riconosciuto l'omicidio con dolo eventuale. All'epoca ci illudemmo che quel processo potesse aver cambiato qualcosa - spiega - oggi sembra quasi di essere tornati indietro.

“Non parole, ma fatti”

“Sono molto preoccupato - dice Guariniello - aldilà delle parole, aldilà dei fiori, bisogna fare cose concrete: controlli, giustizia, legge”. Pesano in Piemonte le troppe stragi sul lavoro degli ultimi anni. I sette morti alla Thyssenkrupp, appunto. E pochi mesi prima, le cinque vittime al Molino di Cordero di Fossano. Poi i tre vigili del fuoco sorpresi dall'esplosione di una cascina a Quargnento. E ancora, i tre operai crollati insieme alla loro gru in via Genova a Torino.

Un pool specializzato, e indagare fino ai consigli di amministrazione

Ci vorrebbe un superprocura specializzata su modello del pool antimafia, propone Guariniello. E domandarsi sempre se, oltre alla responsabilità dei singoli, ogni episodio non sia frutto di scelte strategiche più alte. “Non bisogna fermarsi ai livelli più bassi dell'organigramma, dobbiamo chiederci anche se vi sono eventuali responsabilità nella stanza dei consigli di amministrazione. Ecco l'altro insegnamento che ci ha lasciato la vicenda Thyssen”.

