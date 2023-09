Brandizzo, la scientifica sui binari della strage. Saluzzo: "La Procura di Ivrea al collasso"

Le condizioni di luce le stesse di quella maledetta notte. Non fosse per quel grosso faro che illumina il buio di Brandizzo e guida le sofisticate telecamere della squadra sopralluoghi della polizia scientifica, intervenuta intorno alle 2 per rilievi e per riprendere minuto per minuto quei lavori drammaticamente interrotti il 30 agosto con la morte dei 5 operai della Sigifer. Al binario 1 questa volta non ci sono lavoratori in appalto. Ma dipendenti di Rfi. Coadiuvati da una grossa ruspa. È lei che muove e poggia le rotaie.

Saluzzo: “Procura al collasso”

Giovedì al via le analisi della scatola nera del treno che ha investito gli operai. Possibili ulteriori elementi per aiutare ad accertare ogni responsabilità da parte di una Procura, quella di Ivrea - “al collasso”. Lo scrive il procuratore generale presso la Corte d'Appello di Torino Francesco Saluzzo, secondo cui “la vicenda di Brandizzo potrebbe segnare il tracollo definitivo di quell'ufficio giudiziario, ingrandito a dismisura senza una dotazione di risorse proporzionata”.

L'abbraccio di Vercelli

I familiari delle vittime - ancora in attesa di una data per i funerali - hanno intanto raccolto l'abbraccio di Vercelli che poco prima del sopralluogo della Scientifica ai binari si è stretta intorno a loro in una veglia di preghiera.

Il monito di Mattarella

Dal Quirinale, in un messaggio alla ministra del Lavoro Calderone, il monito del presidente della Repubblica Mattarella: "Le morti sul lavoro feriscono il nostro animo. Lavorare non è morire".