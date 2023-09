Torino in festa per Zapata, giallo Pogba

La finestra estiva di calciomercato si è chiusa con un giallo che ha caratterizzato gli ultimi minuti di trattative: il quotidiano turco Hurriyet ha riferito del mancato trasferimento di Paul Pogba dalla Juventus al Galatasaray. Il francese non avrebbe superato le visite mediche. Una notizia deflagrata sui social ma che non ha trovato conferme dal mondo Juventus. La società intanto ha salutato definitivamente Marko Pjaca, tornato in Croazia dopo 7 anni di Juventus e tanti prestiti. Intanto prime foto di Leonardo Bonucci con la maglia dell'Union Berlin.

Calciomercato: entusiasmo social per Duvan Zapata e Alessandro Buongiorno fuori dal Fila

Grande entusiasmo in casa Torino: in 200 hanno accolto oggi pomeriggio al Filadelfia il nuovo acquisto Duvan Zapata. Un bagno di folla immortalato sui social nel giorno del primo allenamento agli ordini di Ivan Juric. Stessa cosa per Alessandro Buongiorno, capitan futuro, salutato da un'ovazione dopo la scelta di rimanere in granata dicendo no all'offerta dell'Atalanta. Con lo stop alle trattative ora è davvero solo tempo di calcio giocato.