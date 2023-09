Caro biglietti, metro ridotta, incognita euro 5: l'autunno caldo dei trasporti

La metropolitana a orario ridotto, il costo dei biglietti in aumento, il parco mezzi che comincia a rinnovarsi: sarà un autunno caldo per i trasporti torinesi. Il tema si lega a doppio filo con il blocco dei diesel euro 5 che ha riacceso il dibattito sulla qualità della rete. E soprattutto sulle azioni messe in campo per convincere i pendolari a lasciare l'auto a casa. “E' una situazione che risente della carenza di investimenti negli anni passati”, dice ai nostri microfoni il sindaco di Torino Stefano Lo Russo. "Noi stiamo cercando di migliorarla, lo faremo con il nuovo piano di trasporto pubblico che, grazie alla nuova Gtt, potrà davvero fornire mezzi ecologici, ridurre i gas serra e contrastare il cambiamento climatico".

L'autunno caldo dei trasporti

I fronti aperti però sono tanti. Dal lunedì al giovedì e nei giorni festivi, la metropolitana chiuderà alle 22 (ultima corsa 21.30 dai capolinea), mentre fino a mezzanotte e mezza saranno in funzione i bus sostitutivi. Si tornerà alla normalità solo nel 2025, quando verranno completati i lavori di ammodernamento. Dal 1° ottobre, invece, scatteranno le nuove tariffe. "Abbiamo lavorato per mantenere allo stesso prezzo gli abbonamenti annuali, per studenti, per le fasce deboli e gli over 65", rivendica l'assessora Chiara Foglietta.

Gli investimenti sui mezzi

Per Gtt dunque è un momento delicato ma anche di svolta. A Torino sono stati presentati i nuovi tram prodotti da Hitachi che entreranno in servizio da qui al 2026 insieme a 437 nuovi autobus, molti dei quali elettrici. Un piano di investimenti complessivo da quasi mezzo miliardo di euro. Obiettivo rinnovare il 70% della flotta e abbattere le emissioni.

I nuovi tram di Torino

Prodotti da Hitachi Rail nello stabilimento di Napoli, i nuovi tram sono lunghi 28 metri e possono ospitare fino a 200 passeggeri, spiega l'amministratrice delegata di Gtt Serena Lancione. L'azienda potrà contare nel medio termine su 70 di questi mezzi grazie a risorse che il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. Il finanziamento in due tranche, di 175 milioni di euro complessivi, prevede una prima fornitura di 30 veicoli e una seconda fornitura di 40 veicoli. Attualmente la prima tranche è in consegna e i primi 16 mezzi sono già a Torino. Il tram presentato a Torino sarà il primo a entrare in servizio il giorno 11 settembre, altri due mezzi hanno già completato le prove di collaudo e sono in attesa del Noe (Nulla Osta all'Esercizio) della Commissione di Agibilità. Le immissioni proseguiranno di pari passo con i collaudi. Altri 14 tram arriveranno entro il 31 dicembre 2023, mentre i restanti 40 arriveranno tra il 2024 e il 2025.

Stefano Lo Russo, sindaco di Torino

Chiara Foglietta, assessora alla transizione ecologica e mobilità

Serena Lancione, amministratrice delegata GTT