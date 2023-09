Case sempre più care per gli universitari: 400 euro per una stanza

Torna la protesta degli studenti contro il rincaro degli affitti.

Mobilitazione anche a Torino dei ragazzi dell'organizzazione comunista Cambiare rotta. In città, l'offerta di case sembra aver raggiunto il limite mentre i prezzi aumentano. Per una camera singola si pagano circa 400 euro al mese più spese.

Cifre più abbordabili sono possibili ma lontano dalle zone centrali e, quindi, da Palazzo Nuovo e Campus Einaudi, dove studiano migliaia di studenti. Ma Università e Politecnico stanno ampliando le loro sedi e, così, a Torino, zone nuove diventano case per studenti fuori sede.

Interviste a Lorenzo Bellachioma, studente, Claudia Gallipoli, presidente Federazione agenti immobiliari Fiaip e Michele Puzziferri, consigliere Federazione agenti immobiliari Fiaip