Scontri aerei-volatili, un rischio monitorato

Gli ultimi dati ufficiali dell'Enac, l'ente nazionale per l'aviazione civile sono relativi al 2022, anno in cui l'aeroporto di Torino Caselle ha registrato 17 scontri tra aerei e volatili.

La valutazione del rischio

Erano stati di meno, dieci in totale, l'anno precedente, assicurando allo scalo torinese uno degli indici di rischio più bassi d'Italia. Indice di rischio che, comunque, è considerato stabile dalla relazione Enac. Viene invece evidenziato un aumento degli impatti con piccioni: zero nel 2021, tre lo scorso anno, nonostante gli avvistamenti di questa specie siano calati nel 2022 passando da 88 mila a 20 mila come nel 2020.

La situazione nel 2022

Esattamente un anno fa le nostre telecamere mostravano i diversi sistemi usati a Caselle per abbattere il rischio di bird-strike. Da quelli naturali a quelli più tecnologici: i rapaci e due border collie - come spiegava allora Lorenzo Gusman, direttore tecnico-operativo dell'Aeroporto di Torino - oltre ad operatori Sagat per pattugliare l'area e tenere lontani i volatili con sistemi acustici, laser e addirittura cannoni a gas. Era settembre 2022. Non ci sono al momento informazioni aggiornate perché Sagat, come spiega in una nota, ha scelto il più stretto riserbo vista l'indagine in corso.