Caselle, fascicolo aperto per disastro e omicidio colposo

La tragedia di Caselle. Doveva essere una festa per i 100 anni dell'Aeronautica militare. E' diventata una tragedia con un aereo delle Frecce tricolori precipitato e la morte di una bambina di 5 anni, Laura, che era nell'auto insieme ai genitori e al fratellino, ed è stata colpita da un pezzo dell'aereo in frantumi e infuocato. Mamma Veronica e il piccolo Andrea sono ancora ricoverati, al CTO, per le ustioni. Lui ne ha sul 30% del corpo, la mamma va meglio. Dimesso il papà, ne avrà per venti giorni. Sono tutti seguiti da una equipe di psicologi. Il personale medico è ancora sconvolto. “C'erano infermiere con le lacrime agli occhi, molti di loro sono genitori", dice Maurizio Berardino, della Città della salute. “Si rendono conto dello strazio di un padre che cento volte rivede quella scena e si chiede: ‘Cosa potevo fare di diverso?’ ”.

Rilievi in corso

Il pilota adesso è indagato, dalla Procura di Ivrea per disastro aereo e omicidio colposo. Ma è un atto dovuto. Nella notte i rilievi delle Forze dell'ordine sono durati fino all'alba, è stata portata via la carcassa dell'aereo e della macchina della famiglia Origliasso. Ancora da chiarire le cause. Il motore in avaria. Forse, uno stormo di uccelli. Il pilota è sopravvissuto perché si è lanciato con il paracadute ed è rimasto ferito da piccole ustioni. Prima della caduta, avrebbe parlato con la centrale, dicendo di avere un problema al motore.

L'indagine interna dell'Aeronautica

Luigi Del Bene, generale di divisione aerea, è andato in ospedale per rassicurarsi sulle condizioni della famiglia coinvolta nell'incidente. Tragedie come questa non devono capitare, ha detto. Il generale ha incontrato di persona il pilota: "Moralmente - ha detto - è molto provato. Lo stato fisico è buono, ancorché vi siano delle implicazioni collegate all'eiezione" dall'abitacolo del velivolo. "L'Aeronautica continua a supportare due attività principali: una è l'indagine della magistratura che è in corso e contestualmente l'indagine interna che è a cura dell'ispettorato della sicurezza del volo", ha ancora detto il generale.