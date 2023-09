Chiesa-Vlahovic, la Juventus coccola la sua coppia gol

Si abbracciano e sorridono, Juventus-Lazio raccontata con un'immagine. Vlahovic e Chiesa guadagnano così gli spogliatoi dello Stadium. Assoluti protagonisti della vittoria per 3-1 che lancia i bianconeri al secondo posto in classifica.

La rinascita di Vlahovic

"Il Dusan ritrovato" potrebbe essere il titolo dell'inizio di stagione del serbo. La doppietta ai biancocelesti lo porta a quota 4 nella classifica cannonieri. La pubalgia che lo ha tormentato lo scorso anno è alle spalle, il fisico e il morale a mille. Ma il segreto sta anche al suo fianco. L'intesa con Chiesa cresce partita dopo partita.

Chiesa, arma letale

Allegri quest'anno ha deciso di trasformarlo in attaccante vero. Nel ruolo di seconda punta Federico è più incisivo, si diverte e soprattutto rappresenta la spalla ideale per il suo compagno di reparto. Per lui sono 3 le reti messe a segno finora; mai aveva cominciato un campionato con questa affinità con la porta.

Il feeling ritrovato coi tifosi

Siamo ancora all'alba della stagione, ma Massimiliano Allegri può sorridere. L'entusiasmo portato da questo avvio è fondamentale per una squadra piena di giovani che punta tutto sul campionato. Senza dimenticare i tifosi, di nuovo compatti al fianco della squadra dopo le frizioni dello scorso anno. Lo spettacolo dei 40.000 visti ieri allo Stadium la prova tangibile.