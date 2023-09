Una vita ai margini, un omicidio brutale: dopo 11 mesi è ancora mistero sul delitto di Giusy Arena

Montanaro, 24 ottobre di un anno fa. A una trentina di chilometri a nord di Torino, l'addio a Giuseppina Arena, per tutti “Giusy”, uccisa il giorno del suo 52esimo compleanno. Il cadavere trovato sotto un cavalcavia dell'alta velocità. E' la sera del 12 ottobre 2022. Undici mesi senza un perché.

L'omicidio

Giusy, una di vita ai margini, passata in un trilocale delle palazzine via Togliatti a Chivasso con i suoi due cani e svariati gatti. Persona innocua, in apparenza. Uccisa in maniera efferata: tre colpi al volto, un'esecuzione. A sparare una calibro 76 5, pistola mai trovata, a differenza dei bossoli, nella boscaglia di Prato Regio. Nella zona si vedono solo runner e i pochi che abitano nelle vicinanze. Un luogo nascosto che ha fatto da sfondo ad altri due casi: nel 1995 il delitto Cafasso e vent'anni fa, nel 2002, l'omicidio Scarsella, il parrucchiere di Verolengo. Ma questa volta è diverso.

Le indagini

Nella vita che cantava, Giusy si era vista strappare i suoi due figli gemelli appena nati. Nella vita vera non aveva famiglia. Solo un passato doloroso e un fratello che abita nella vicina Montanaro, dove è sepolta anche la loro madre. Ed è proprio su quel fratello, Angelo Arena, che all'inizio si concentrano le indagini. A causa di un'eredità di cui non si è mai chiarito il valore. I suoi alibi tengono. E così l'indagine si complica. Nessuna telecamera, nemmeno quella della rotonda sulla strada provinciale verso Montanaro ha mai ripreso un passaggio di Giusy quel 12 ottobre.

Il mistero

Il resto è cronaca recente. Con le voci di un furgone bianco dove Giusy sarebbe salita, caricando anche la sua bici. E poi gli incontri con un uomo misterioso. Undici di mesi di indagini. Che continuano. Più che un cold case, un rompicapo. Un omicidio di cui non è ancora chiaro il movente.

Intervista a Emiliano Rozzino, caporedattore della Voce di Chivasso.