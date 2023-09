Bici sui Murazzi, parla il fratello di Mauro: "I responsabili liberi senza aver chiesto scusa"

Lo sfogo arriva su Instagram dove Michele Glorioso, fratello di Mauro l'universitario palermitano colpito da una bici lanciata sui Murazzi di Torino a gennaio 2023, pubblica un video: “Faccio questo perché è arrivato il momento di condividere con voi il mio dolore” dice il giovane. La paura del ragazzo è che nell'udienza in programma al tribunale dei minori il 7 settembre sia dato l'ok alla messa alla prova dei tre under 18, accusati del tentato omicidio dello studente di Medicina che da 7 mesi è inchiodato in un letto d'ospedale per il folle gesto.

Nel video Michele Glorioso manifesta tutta la sua contrarietà: “Ho compreso che c'è la possibilità che venga concessa la messa alla prova. Questo significa che usciranno dal carcere senza nemmeno aver chiesto scusa - dice - E mi domando: davvero può essere permesso ciò a tre ragazzi che hanno quasi ucciso mio fratello di continuare a vivere come se niente fosse”.

Il giovane fa anche il punto sulle condizioni di salute del fratello: “Mauro ancora oggi si trova in ospedale e vedo con i miei occhi quante difficoltà incontra e quante sfide sta affrontando ogni giorno”. E racconta la loro estate di sofferenza: "Io ho dedicato ogni giorno della mia estate a stare con lui e voglio dirvi una frase che mi ha detto Mauro: ‘Michi, goditi la tua estate e vai a festeggiare la tua laurea. Non dovresti vivere anche tu una cosa del genere’ - aggiunge commosso - Questo è mio fratello, come potevo stargli lontano?”.