Lorenzo Sonego affonda con l'Italia della Coppa Davis

Una disfatta. Non ci sono altre parole per definire il 3-0 subito dall'Italia contro le riserve del Canada nel primo turno del girone A di Coppa Davis in corso a Bologna. I nordamericani, senza la stella Auger-Aliassime e con Shapovalov in panchina, hanno giocato con la serenità di chi non aveva nulla da perdere. In casa Italia invece è andato tutto storto, a partire dall'infortunio del torinese Andrea Vavassori, sostituito nel doppio da Matteo Arnaldi. Lorenzo Sonego, inizialmente escluso dai convocati e tornato in gioco dopo la querelle Fognini e le defezioni di Berrettini e Sinner, è stato sconfitto dal numero 200 del ranking, Alex Galarneau.

Coppa Davis, disfatta Italia: Sonego sconfitto da Galarneau

Sonego, partito bene, sembrava avesse il match in mano. Al servizio sul set, invece, si fa rimontare all'improvviso, confermando quanto di diabolico ci sia nel tennis. Da quel momento è un'altra partita. Il tie break è dell'avversario che, complice un fastidio al polpaccio per il piemontese, prende il volo nel secondo set per il 7-6, 6-4 finale. Per Galarneau, ancora a secco di vittorie a livello Atp, è il secondo trionfo contro un top 100 in carriera. Per Sonego è la settima sconfitta su 12 incontri con un giocatore oltre il duecentesimo posto in classifica.

Coppa Davis, per l'Italia ultima chiamata contro il Cile

La sconfitta di Musetti contro Diallo, il migliore dei canadesi con il suo 158 posto nel ranking e la caduta nel doppio della coppia Bolelli-Arnaldi rende ancora più amaro il primo confronto sul cemento di Bologna. Domani contro il Cile l'Italia dovrà vincere per coltivare il sogno di una qualificazione alle final 8 di Malaga. Altrimenti la Coppa Davis sarà già finita.