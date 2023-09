Covid, crescono i ricoveri e si creano nuovi spazi per i positivi

Sta accadendo di nuovo, come previsto, dopo la fine delle vacanze e succederà ancora con l’inizio delle scuole e l’arrivo del freddo.

Crescono i contagi da coronavirus, che però restano sotto controllo perché l'incidenza è inferiore a 50 casi ogni centomila abitanti.

E, in pronto soccorso aumentano i pazienti da ricoverare - spesso già con altre patologie - positivi al Covid. Nelle degenze, gli infetti sono 170, sei lottano in terapia intensiva: numeri lontani da quelli delle ondate del passato, non preoccupanti, ma in crescita da quattro settimane. E la Regione corre ai ripari: occorrono spazi separati nelle strutture.

Lo ha stabilito la cabina di regia tecnico-politica sul Covid, tornata a riunirsi per la prima volta dopo le ferie.

Incontro da cui è scaturita una circolare inviata ad Asl e ospedali con varie indicazioni.



Interviste a Bartolomeo Griglio, responsabile settore Prevenzione dell'assessorato alla Sanità e Luigi Icardi, assessore regionale alla Sanità