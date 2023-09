Covid, prudenza per i nuovi contagi

La ripresa della scuola, l'arrivo del freddo, la crescita delle occasioni di incontro in luoghi chiusi. Tutti elementi che causeranno - secondo i medici di famiglia piemontesi - un nuovo aumento dei casi di Covid. Il rialzo - sostengono - si dovrebbe vedere già entro una decina di giorni, anche per via della diffusione dell'ultima variante del coronavirus, Eris, diventata ancora più contagiosa delle precedenti per provare a sopravvivere all'ambiente.

E' un mondo - insomma - in cui il Covid c'è ancora e - come rimarcano tutti gli esperti - non va sottovalutato. Già tra 31 agosto e 6 settembre, in Piemonte, i casi sono aumentati. Ne sono emersi in media 177 al giorno, indica la Regione. Un anno fa erano 1.173. Numeri ben diversi, insomma. Ma chi ha sintomi - oggi i più comuni sono febbre, tosse e difficoltà a respirare - oggi spesso evita il tampone, non comunica l'eventuale esito positivo, continua a spostarsi, esponendo a rischi anziani e malati cronici.

Sono un milione e mezzo gli utrasessantenni in Piemonte, 87 mila i fragili: a loro gli esperti raccomandano di indossare la mascherina ffp2 nei luoghi pericolosi e di continuare a immunizzarsi contro il coronavirus. I vaccini aggiornati alle ultime varianti arriveranno a metà ottobre.

Intanto, pure negli ospedali, i casi Covid crescono. Nell'ultima rilevazione, i positivi occupavano l'1,7 per cento dei letti nei reparti ordinari e l'1 in terapia intensiva. Per ora, la situazione è sotto controllo ma il monitoraggio continua per fare scattare subito nuove misure di prevenzione se necessario, d'accordo col ministero della Salute.