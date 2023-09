Covid. Risalgono i contagi, a ottobre un nuovo vaccino

Stiamo assistendo a una risalita dei contagi, ma l'impatto sugli ospedali resta basso. La pandemia c'è ancora, ma non c'è più l'emergenza. Atteso un nuovo vaccino in autunno che coprirà tutte le varianti. Consigliato agli ultrasessantenni e alle categorie di fragili, 25 milioni di persone in Italia.

intervista a Gerardo D'Amico, giornalista