Droga dall'Albania al Piemonte: 45 misure cautelari per i trasfertisti dello spaccio

Dall’Albania al Piemonte e ritorno. Arrivavano con il visto turistico. Tre mesi per spacciare cocaina e hashish a Bra e ad Alba. Sono i trasferisti dello spaccio i destinatari dei provvedimenti cautelari eseguiti dai carabinieri di Cuneo in una vasta operazione antidroga all’alba di questa mattina sotto la direzione della procura di Asti. Per un totale di 45 misure cautelari: 17 in carcere, nove agli arresti domiciliari e due con obbligo di dimora. I restanti 17 ancora ricercati, probabilmente già tornati in Albania.

Droga dall'Albania al Piemonte: 45 misure cautelari

L’operazione che ha visto in campo duecento uomini, scaturisce da due attività di indagine distinte ma accomunate dalla peculiare modalità del turn over degli spacciatori ogni tre mesi. Lo spaccio avveniva in centro città sia a Bra sia ad Alba. Nel corso delle indagini durate oltre un anno sono stati sequestrati ingenti quantità di cocaina oltre 800 grammi di cocaina vendita nelle piazze di spaccio delle due cittadine attraverso whatsapp.

Interviste a Biagio Mazzeo, Procuratore della repubblica di Asti; Colonnello Giuseppe Carubia, Comandante provinciale carabinieri Cuneo; Giuseppe Santoro, Comandante carabinieri Alba.