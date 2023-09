Decreto Caivano, le nuove regole per arginare il fenomeno baby gang

Il Governo ha emanato il Decreto Caivano per affrontare, con nuove regole, i problemi dei minori che vivono soprattutto nelle periferie più difficili, dove ci sono droga e microcriminalità, e loro, i ragazzi, ne sono esposti.

Proprio il giorno dopo la sentenza di condanna dai 6 ai 9 anni per i tre minori che a Torino gettarono dai Murazzi una bici, che colpì Mauro Glorioso, ancora in Ospedale, abbiamo chiesto a Emma Avezzù, Procuratrice del Tribunale dei Minori, di commentare sia il Decreto Caivano sia i fatti di Torino.

E' sempre difficile, dice la Avezzù, emettere sentenze così pesanti nei confronti di un minore ma il carcere a volte è lo strumento necessario perché un giovani faccia i conti con la propria vita e i propri errori.

Sul Decreto Caivano le novità sono molte e mirano tutte a risolvere i problemi dei giovani difficili, aiutandoli ad uscire da spirali che altrimenti li porterebbero alla deriva.

Tra le novità, di cui abbiamo parlato con Emma Avezzù, il Daspo Urbano che sarà esteso ai maggiori di 14 anni. Ma non soltanto. Nel decreto legge si aumenta di un anno il Foglio di Via, e si inaspriscono le pene per la detenzione di armi; si dà la possibilità al Questore di non permettere l'uso del telefonino a soggetti con più 14 anni, e con particolari requisiti; si interviene sul processo penale dove ci sono imputati minorenni e sugli istituti di pena minorili; si potenziano le misure per prevenire reati di particolare allarme sociale, come la mafia; si investe nelle scuole del Meridione e si potenziano le misure per la rieducazione.

Il Decreto Caivano in pratica prevede misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile. E deve il nome al quartiere napoletano dove due ragazzine sono state violentate. Un primo passo, si dice dal Governo, per dare una risposta a un fenomeno fin'ora ignorato.