Rivoluzione Chieri, dopo l'exploit si punta al salto di qualità

Tanti volti nuovi, riscaldamento e amichevole contro la Libellula Bra (Serie B2). La Reale Mutua Fenera Chieri si prepara a vivere un'altra stagione esaltante. Prova di maturità dopo l'exploit dello scorso anno: quarto posto in regular season, quarti di finale ai playoff scudetto e soprattutto la storica vittoria, in Europa, della Challenge cup.

La squadra

Rosa rivoluzionata. Da Firenze è arrivata l'esperienza della palleggiatrice azzurra, di genitori bulgari, Ofelia Malinov. Dagli Stati Uniti due nuove schiacciatrici: Madison Kingdon e Avery Skinner, oltre all'italiana, di origini sudsudanesi, Loveth Omoruyi. Nuova opposta, la greca Martha Antohouli. Centrali, la cipriota Katerina Zakchaiou. E, da Pinerolo, la tortonese Anna Gray. Nuovo libero, la cuneese Elena Rolando. Ma il capitano è sempre lei: Kaja Grobelna.

È subito derby



Quest'anno, per Chieri, debutto in campionato l'8 ottobre. Subito derby contro Novara. Mentre, il 7 novembre, la prima in Cev cup, a Friburgo, contro le svizzere di Dudingen.