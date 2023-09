Ecco la "cartoleria sospesa" per gli studenti piemontesi in difficoltà

Il prezzo del materiale scolastico - sostengono alcuni cartolai di Torino - è aumentato in media del 20 per cento con la crescita dei costi delle materie prime. Un salasso peggiore di quello ipotizzato da alcune associazioni di consumatori.

Così da Miriam e in un'ottantina di altri negozi di Torinese e Cuneese è appena arrivata - per il terzo anno - la scatola della “cartoleria sospesa”: chi può acquista quanto serve in classe. C'è tempo un mese. A ottobre il materiale raccolto sarà donato alle famiglie in difficoltà seguite da associazioni, parrocchie e Fondazione Aief per l'infanzia e l'adolescenza, ideatrice del progetto col sostegno di un'azienda.

L'elenco completo delle cartolerie aderenti si trova sul sito della fondazione.

Sono 500 i bambini e i ragazzi che hanno ricevuto la cartoleria sospesa l'anno scorso.

Interviste a Miriam Pirani, commerciante e Tommaso Varaldo, presidente Fondazione Aief