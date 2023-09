Juventus, Allegri guarda oltre Empoli: "Quota Champions a 76 punti"

“Per i primi quattro posti ci sono Napoli, Milan, Inter, Juventus, Roma, Lazio, Atalanta, Fiorentina. Bisogna dare il massimo con la consapevolezza che la quota scudetto è tra 86 e 90 punti e per la Champions servono 76 punti”. Massimiliano Allegri guarda oltre Empoli e fissa l’obiettivo, quello dei due punti a partita di media, per riprendersi dopo le tensioni dello scorso anno, inseguire la qualificazione in Champions, e, forse, puntare a qualcosa in più, anche se non c'è stata possibilità, parole del mister, di migliorare la squadra.

Empoli - Juventus, parla Allegri: “Per andare in Champions League servono 76 punti”

Missione tre punti in Toscana, quindi, ancora più necessari dopo il pari in casa col Bologna. Confermata al Castellani l’assenza di Szczesny, tornerà dopo la sosta. In difesa sicuro Bremer con Alex Sandro in panchina. Maglia da titolare per Gatti, possibile il ritorno in campo dal primo minuto di Kostic così come uno scampolo di partita per Pogba, ancora lontano dalla condizione ideale. In casa Toro Ivan Juric parlerà alle 16 della sfida in casa di domenica pomeriggio contro il Cagliari. Grande la curiosità intorno ai granata dopo gli ultimi botti di calciomercato. Duvan Zapata, accolto da un'ovazione diventata subito virale sui social al suo arrivo al Filadelfia partirà dalla panchina: entrerà a partita in corso. In tribuna il difensore georgiano Sazonov.

