Scuola d'introduzione alle energie rinnovabili, le linee per il fotovoltaico del futuro

“Bisogna accelerare su questa conversione energetica” - lo afferma Filippo Giorgi, climatologo dell'Ictp (Centro internazionale di fisica teorica) - “prima che i cambiamenti climatici diventino irreversibili e ci portino dove non vogliamo arrivare”.

Negli ultimi 60 anni, il Friuli Venezia Giulia è stata una delle regioni in Italia con il maggior numero di eventi siccitosi. A documentarlo, una recente ricerca, patrocinata dal Ministero dell'ambiente. Per centrare gli obiettivi europei, è necessario investire in diverse fonti di energia rinnovabile, in parallelo.

A dirlo, non solo i climatologi, ma anche Maria Chiara Carrozza, ex ministro e attuale presidente del CNR, il Consiglio nazionale delle ricerche, intervenuta a Udine alla 9° edizione della Scuola di introduzione alle energie rinnovabili.

Iniziare già a pensare al fotovoltaico del futuro, con la creazione di una filiera meno dipendente dall'import; ma con la consapevolezza - si pensi alle comunità energetiche - che mentre sul territorio diversi soggetti sono pronti a partire, mancano ancora i decreti attuativi. Per lungaggini sull'asse Roma-Bruxelles.

Maria Chiara Carrozza, ex ministro e presidente del consiglio nazionale delle Ricerche: “E' un fattore di competitività, per esempio degli Stati uniti e della Cina rispetto all'Europa, se in Europa si ottengono questi permessi più lentamente saremo sicuramente meno competitivi”.

Secondo Carrozza è necessario quantomeno tornare a parlare anche anche di fissione nucleare e mini reattori.

Maurizio Fermeglia, Università di Trieste: “Il problema del nucleare è che non abbiamo tempo, dobbiamo risolvere questo problema delle emissioni di CO2 entro una decina, quindicina, ventina d'anni. Se in Finlandia per costruire una centrale nucleare ci hanno messo 17 anni, mi chiedo quanti anni occorrono per costruirla in Italia”.

Nei prossimi giorni, la scuola ospiterà anche rappresentanti del mondo delle aziende.

Roberto Pinton, rettore dell'Università di Udine: “Facciamo parte di un ecosistema di innovazione in cui ci occupiamo come Università di Udine della transizione verde e digitale dell'industria manufatturiera”.