Esercito in campo contro la peste suina. Coldiretti: "Accolta nostra proposta"

La soglia dei mille casi è sempre più vicina. Per gli esperti del ministero della Salute, la peste suina rischia ormai di diventare endemica nel nostro Paese, minacciando una filiera che solo in Piemonte vale 1 miliardo di euro. E' per questo che ora, per abbattere i cinghiali, scenderà in campo pure l'esercito. Lo ha deciso il ministero della Difesa dopo una riunione a Roma con il ministero dell'Agricoltura, il commissario all'emergenza Vincenzo Caputo e i rappresentanti di allevatori e agricoltori.

“E' una notizia estremamente positiva”, commenta ai nostri microfoni il presidente di Coldiretti Alessandria Mauro Bianco. "E' stata una proposta di Coldiretti fatta ormai oltre un anno fa quando è scoppiata la peste suina qui ad Alessandria. I militari sono figure professionalmente capaci per fare questo tipo di attività e ci aiuteranno a diminuire le colonie di cinghiali sul nostro territorio".

La più colpita è proprio la provincia di Alessandria. Nel nord dell'astigiano, invece, dove la malattia non è ancora arrivata, nell'ultimo anno è stato abbattuto il 70% dei cinghiali. Secondo Coldiretti, è il frutto di tanti fattori: l'autodifesa di agricoltori autorizzati, gli interventi delle guardie venatorie, le squadre inviate dai sindaci. Il paradosso è che qui è molto più facile procedere con la caccia, mentre nella zona rossa le regole di biocontenimento talvolta rappresentano un limite.

“Sicuramente le norme vanno a frenare certi tipi di attività, però sono necessarie”, chiarisce Bianco. "Il rischio di poter portare la malattia in giro nelle zone dove è presente è infatti molto elevato". Serve dunque la massima attenzione per evitare che l'uomo faccia da veicolo al virus. In attesa di capire quando - e come - verranno impiegati i militari, mercoledì la conferenza Stato-Regioni discuterà il nuovo piano straordinario del commissario Caputo. La strategia prevede l'uso di droni e termocamere per trovare le carcasse, l'abbattimento dei cinghiali, maggiori risorse per le barriere di contenimento che finora non hanno dato i risultati sperati. L'obiettivo dichiarato è eradicare la malattia entro i prossimi tre anni.

Intervista: Mauro Bianco, presidente Coldiretti Alessandria