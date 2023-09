Federico Arri, Santa Maria Nuova ha il suo guasto d'amore

Gioia fino alle lacrime. Santa Maria Nuova, la "signora del Palio", ha vinto per la nona volta. L'undicesima, considerando altre due gare nell'800. Santa Maria Nuova: borgo "ibrido", nobile: nato fuori dalle mura medievali, e da esse inglobato solo nel '300. A guidare il cavallo Ambra da Clodia, Federico Arri detto "Ares". Una vita tra Piemonte e Toscana. Ma lui, è astigiano doc. “Me la sentivo, la cavalla stava alla grande, nelle batterie abbiamo speso poco. In gara mi hanno attaccato, ma abbiamo saputo resistere bene”. “La vittoria? Me l'aspettavo”, aggiunge il rettore, Marco Gonella. “Avevo già fatto preparare la pasta perché sapevo che avremmo festeggiato”.

E la chiesa ortodossa aprì le porte

Santa Maria Nuova, la chiesa da alcuni anni è diventata ortodossa. Ceduta alla comunità rumena. Ma per questa volta, don Enrico fa un'eccezione: campane a stormo e festa in chiesa. Per tutti. Come tradizione vuole. Perché il Palio, unisce. “Sarà sempre la nostra chiesa”. “Un'emozione rivederla”. Ma la festa, alla sede del borgo, è appena cominciata. Sulle note di Guasto d'amore. Il simbolo di Santa Maria Nuova, d'altronde, è un grifone.