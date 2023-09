Film Commission Piemonte sbarca a Venezia e rilancia: Sarà un autunno di set

Scaldano i motori i film piemontesi all'Ottantesima mostra del cinema di Venezia. Piemontesi perché girati nella nostra regione o sostenuti dalle realtà locali. Ben due opere in concorso, Lubo di Giorgio Diritti e Ferrari di Michael Mann. Con il supporto di Film Commission, che ha al suo attivo anche altri in diverse sezioni del festival. Beatrice Borgia, la presidente, è in partenza per il Lido, dove si parlerà anche del lato industriale del cinema. Intanto continuano in regione le riprese cinematografiche. Sarà un autunno intenso, si punta a superare i record degli anni precedenti, spiegano dalla Film Commission Piemonte.

Con interviste a:

Beatrice Borgia, presidente Film Commission Piemonte; Paolo Manera, direttore Film Commission Piemonte