FIOM a Torino, riportare l'auto in Italia e ridurre la precarietà

Dopo le ultime morti sul lavoro il sindacato dei lavoratori metalmeccanici della Cgil, riunito a Torino per la festa annuale, discute di precarietà e sicurezza del lavoro. Alla vigilia della presentazione del nuovo centro tecnologico per le batterie di Stellantis, a Mirafiori, c'è preoccupazione per il settore automotive in Italia e nella capitale dell'auto. Fiom Cgil chiede alla multinazionale di riportare in Italia la produzione di 1 milione 300.000 vetture per rilanciare Mirafiori e gli altri stabilimenti italiani, e le assunzioni a tempo indeterminato per il ricambio generazionale. Il segretario generale Fiom Michele De Palma: contrattazione con Stellantis e Governo o andremo tutti a Roma. Il segretario Fiom Torino: la precarietà del lavoro è precarietà di vita. Tgr Piemonte

Servizio di Laura de Donato, montaggio di Andrea Dudda