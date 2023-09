Atp Finals, la coppa arriva a Torino. Lo Russo e Cirio: "Al lavoro per il post 2025"

Il trofeo è arrivato a Palazzo di città: ed è conto alla rovescia per le Atp Finals 2023, in programma a Torino dal 12 al 19 novembre. Sono tre i campionissimi già qualificati: Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e Novak Djokovic. Gli ultimi due si sono appena affrontati nella finale degli Us Open: ha vinto il serbo, diventando il tennista più vincente di sempre.

Le Finals, torneo riservato agli 8 migliori tennisti e alle 8 migliori coppie al mondo secondo la classifica internazionale Atp, si disputeranno a Torino fino al 2025. E Comune, Regione e Federazione tennis e padel sono al lavoro per assicurarsi anche i 5 anni successivi. La concorrenza è agguerrita, “ma siamo convinti di avere delle carte da giocare - ha detto il sindaco Stefano Lo Russo - , come la grande capacità organizzativa, il fatto chetennisti, turisti e spettatori sono rimasti molto soddisfatti, e anche l'opportunità, auspichiamo, dentro questo rapporto collaborativo, di avere il Governo dalla nostra parte, di poter interloquire anche rispetto alle richieste economiche del comitato Atp”.

Il governatore Alberto Cirio conferma l'impegno della Regione e sottolinea le ricadute economiche dei grandi eventi sportivi, dal tennis al Tour de France 2024 che farà tappa in Piemonte: “le Atp Finals dell'anno scorso hanno prodotto oltre 220 milioni di euro di ricaduta economica: sulla base dei conteggi fatti dall'istituto regionale Ires, ogni euro investito dal pubblico sugli eventi sportivi e sui grandi eventi sportivi rende sette euro e mezzo”.

La coppa sarà esposta in città in varie sedi che saranno comunicate nei prossimi giorni.



