San Francesco al Campo è sconvolta. "Eppure qui ci sono i falconieri..."

San Francesco al Campo è sconvolta per la tragedia dello schianto del velivolo delle Frecce tricolori. Paolo Origliasso, il papà della piccola Laura, qui lo conoscono tutti: fa l'istruttore di scuola guida, sono in molti ad aver preso la patente con lui. La mamma, Veronica Vernetto, è insegnante a Leinì. Il paese convive con il viavai degli aerei, e i due precedenti incidenti sono ancora nella memoria di tutti. “Non doveva succedere, era già successo due volte e doveva esserci anche una terza? Un uccello? E dire che li vediamo i falconieri in azione”, si chiede un vicino.

Parla un vicino

“Non è facile, non è facile, una cosa del genere…”, dice un vicino in lacrime. “Dispiace a tutti noi, se hanno bisogno noi siamo a disposizione, per quello che possiamo. Avevano comprato qui una casa da un anno e mezzo, era in ristrutturazione. E' davvero una famiglia molto unita”.

Uccelli e falconieri

Fondamentale, per capire le cause della tragedia, il Crash data recorder dell'aereo, che registra tutte le anomalie del motore. L'ipotesi privilegiata è quello di un uccello, anche se la Sagat, la società che gestisce l'Aeroporto di Torino, parla di una regolare attività eseguita dai falconieri.