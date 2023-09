Sinagoga a porte aperte

Quartiere San Salvario Torino. Gente in fila prima dell'apertura dei cancelli della Sinagoga. Un evento importante per conoscere la cultura ebraica, un appuntamento fisso da oltre 20 anni che permette le visite a ciclo continuo gratuitamente a Torino ma anche in tutti i siti ebraici del piemonte. Quest anno il tema conduttore è la bellezza, che non è solo legata all'arte, ma anche alla filosofia alla musica, alla storia.