I cugini Berdi amati da tutti, il loro omicidio resta un mistero

I cugini Abdelhamid e Abdelhadi Berdi sono stati uccisi la mattina del 16 aprile 2014. Due persone miti, arrivavano tutte le mattine da Barriera di Milano nella zona degli ospedali, intorno alle 5, seguendo i turni del personale. Vivevano a Torino da anni, mai uno screzio, una litigata, una parola fuori posto.

Un'aggressione brutale quella che mette fine alle loro vite, inaspettata e senza un perché: uno shock per il quartiere. Un delitto che non ha un colpevole, e che probabilmente non lo avrà mai. Nonostante le indagini abbiano preso in considerazione tutti gli elementi disponibili. E a distanza di nove anni, le possibilità che emergano nuovi elementi a indirizzare le indagini sono minime.

Intervista a Claudio Laugeri, giornalista de La Stampa

Montaggio di Davide Chemin e Andrea Volpe