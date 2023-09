Il Consiglio dei ministri approva il decreto: rinviato lo stop ai diesel Euro 5

Il Consiglio dei ministri approva il decreto voluto dal responsabile dell'Ambiente e della sicurezza energetica, il biellese di Forza Italia, Gilberto Pichetto Fratin.

Al centro del provvedimento c'è il rinvio del blocco alla circolazione per i circa 300.000 veicoli diesel euro 5 annunciato da venerdì 15 settembre fino ad aprile in 76 Comuni piemontesi per ridurre lo smog.

Il decreto farà slittare lo stop al primo ottobre 2024, anzitutto nei comuni con più di trentamila abitanti, con trasporti pubblici adeguati e dove i valori di inquinanti possono danneggiare la salute.

La misura prevede anche l'aggiornamento del piano di qualità dell'aria del Piemonte, valutando gli effetti delle altre misure attuate finora per limitare le emissioni.

La scelta del governo vuole evitare proprio che il blocco faccia entrare in crisi famiglie e aziende, senza trascurare gli impegni presi con l'Europa a tutela dei cittadini, come indicato anche dal ministro dei Trasporti e vicepremier leghista, Matteo Salvini.

L'annunciato divieto alla circolazione andava introdotto dopo la condanna della Corte di giustizia europea inflitta tre anni fa all'Italia per aver superato il limite della concentrazione di particelle inquinanti.

Il Piemonte, in base ad alcuni accordi, dovrà comunque fermare i diesel euro 5 nel 2025.