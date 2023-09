Il direttore dell'Inail: "Inacettabile che si muoia come cento anni fa"

Il cordoglio di Andrea Tardiola, il direttore generale dell'Istituto nazionale Assicurazioni infortuni sul Lavoro ai familiari dei cinque uomini, morti sui binari di Brandizzo non può prescindere da una considerazione ricorrente, in Italia, quando si parla di lavoro: Si continua a morire come 100 anni fa. Si chiama Ertms (European Rail Train Managment System), lo standard più alto di controllo informatico dei treni, con i relativi sistemi di blocco che avrebbero salvato la vita ai 5 lavoratori. Estenderlo a tutta la rete ferroviaria oltre che all'alta velocità, è fra gli obiettivi del PNRR.