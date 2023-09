Il peperone di Carmagnola si reinventa: dall'arancino a gusto di gelato

A Carmagnola è cominciata l'edizione numero 74 della fiera nazionale del Peperone.

Un frutto della terra tipico di 27 comuni della zona: quest'anno la produzione è in aumento mentre i prezzi restano in linea con lo scorso anno. Quando, nel comune del Torinese, arrivarono trecentomila persone per l'evento. Un record che si spera di battere, anche puntando sulle novità: l'arancino e il gelato al peperone, per esempio.

La fiera prosegue fino a domenica 10 settembre anche con concerti, mostre, spettacoli, dimostrazioni culinarie e incontri.

Interviste a: Domenico Tuninetti, presidente Consorzio coltivatori del peperone e Ivana Gaveglio, sindaca di Carmagnola