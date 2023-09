Strage di Brandizzo, ancora lontani i funerali. Al via l'esame della scatola nera del treno

Non è ancora il momento di pensare ai funerali per i cinque operai morti sui binari di Brandizzo nella notte tra il 30 e il 31 agosto. A due settimane di distanza, sono ancora in corso le operazioni di identificazione e ricomposizione dei corpi straziati, anche attraverso l’esame del Dna. Alla procura di Ivrea, che coordina le indagini sulla strage, non resta che attendere prima di poter dare il nulla osta.

Intanto un momento di ricordo delle vittime e di vicinanza alle loro famiglie ci sarà lunedì, 18 settembre, alle 19 a Brandizzo: l'amministrazione comunale ha organizzato una marcia dalla stazione fino al municipio, dove si terrà un consiglio comunale straordinario sulla tragedia e sulle iniziative con cui sostenere i parenti, in particolari di quelli dell’unica vittima del paese, Giuseppe Sorvillo.

Intanto prendono il via giovedì, 14 settembre, gli accertamenti irripetibili disposti dalla procura sulle scatole nere del treno che quella notte travolse gli operai, e anche sui due tablet in uso ai macchinisti e sui cellulari di due vittime, gli unici trovati integri dopo lo schianto. Per il momento sul registro degli indagati i nomi restano due: il dipendente di Rfi Antonio Massa e il caposquadra della Sigifer, la ditta delle vittime, Andrea Girardin Gibin. In questa fase - trapela dagli uffici giudiziari - non è previsto un ulteriore coinvolgimento di Rete Ferroviaria Italiana nelle indagini.