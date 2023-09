IT-Alert, l'allerta arriva sul telefono

Parte anche in Piemonte il test di IT-Alert, il nuovo sistema di allarme pubblico che dirama ai telefoni cellulari presenti in una determinata area geografica messaggi utili in caso di gravi emergenze o catastrofi imminenti o in corso.

Un suono ben definito che catturerà la nostra attenzione. Alle 12 di domani, giovedì 14 settembre, i telefoni cellulari di tutte le persone che si trovano in Piemonte squilleranno per un messaggio della Protezione Civile.

Maremoti. collassi di dighe, emergenze radiologiche, nucleari, emergenze industriali e forti precipitazioni. Queste le calamità per le quali al momento è stato programmato il nuovo sistema di allarme pubblico che dal 2024 integrerà gli altri sistemi per informare la popolazione, aiutala a proteggersi in rapporto alla specifica tipologia di rischio e al contesto di riferimento. Domani la prova generale, per un test che ha l’obiettivo di verificare il funzionamento sulle varie tipologie di telefono e sui sistemi operativi.

Ogni cittadino può fare la sua parte e compilare il questionario attraverso il sito per implementare il servizio per quando IT-alert sarà operativo.

Come funziona

I messaggi IT-alert si basano sulla tecnologia cell-broadcast, una modalità di comunicazione unidirezionale e generalizzata di brevi messaggi di testo prevista nelle attuali reti di telefonia cellulare. Tramite questa tecnologia i messaggi IT-alert possono essere inviati all’interno di un gruppo di celle telefoniche geograficamente vicine. Per ricevere il messaggio il dispositivo che si trova nella zona interessata dall’allarme deve essere acceso, carico e avere connettività telefonica.