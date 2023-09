L'Italia di Spalletti è già senza Juve, timori per Chiesa

Difficile dimenticare i gol del bianconero Federico Chiesa. Così come la difesa d'acciaio che si reggeva su Bonucci e Chiellini. Nemmeno un CT certo non ad alto tasso di juventinità come Roberto Mancini, poteva fare a meno degli Italiani della Signora. Ma ora si cambia. Si riparte dove tutto finì: la Macedonia del Nord.

Paura per Chiesa

Luciano Spalletti sembra intenzionato a debuttare senza nemmeno uno juventino in campo. Ma il curriculum dell'allenatore di Certaldo non c'entra. Federico Chiesa, elemento imprescindibile dell'Italia di Spalletti, così come della Juve di Allegri, è già tornato a Torino per un guaio muscolare. Nessuna lesione, solo un affatticamento, dovrebbe tornare per la Lazio. Ma la paura che Federico si pianti sul più bello, in una stagione per lui decisiva, c'è.

Locatelli in agrodolce

Discorso diverso per Locatelli, che ritrova la Nazionale proprio con Spalletti, dopo le ultime, non indolori, esclusioni di Mancini, che forse non aveva apprezzato il suo arretramento davanti alla difesa. Cosa gradita invece a Spalletti, ma che per il ruolo potrebbe preferirgli Cristante. Insomma, dov'è finita l'Ital-Juve che ha regalato Mondiali e notti magiche? Ridotta al monumentale Gigi Buffon in veste di capo delegazione. Per il resto, belle speranze non convocate. Gatti, Fagioli, Cambiaso, Miretti, Kean. Che però hanno bisogno di giocare con continuità.

Speranze granata

In cerca di consacrazione, sulla sponda granata, i Buongiorno, i Ricci e i Bellanova, per tacere di Pellegri. Speranze dopo il tramonto del Gallo. Ma in questo campo le bandiere sono da accantonare. Qui, o si rifà l'Italia, o si muore.