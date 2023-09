Juventus, sorrisi per Manuel Locatelli protagonista in azzurro

Chissà se Massimiliano Allegri nelle prossime settimane seguirà l'intuizione di Luciano Spalletti, ovvero piazzare Manuel Locatelli in mezzo al campo, nell'inedito ruolo di regista. Ed il 25enne bianconero ieri sera nella vittoria per 2-1 dell'Italia contro l'Ucraina a San Siro, decisiva in ottica qualificazione europea, ha dato le risposte che lo staff azzurro si aspettava.

Italia-Ucraina, Manuel Locatelli protagonisti a San Siro

Presenza e personalità, capacità di alternare giocare nello stretto e lanci lunghi, proprietà di palleggio unito ad un pressing continuo. Una partita così completa per il numero 5 da contare sia un errore in impostazione, appoggio corto su cui si avventa l'attacco ucraino per una pericolosa ripartenza sventata da Donnarumma, sia il gol sfiorato al 67esimo con un tiro soccato in mischia in mezzo all'area finito sulla traversa. Una prestazione da 7 in pagella, una buona notizia per una Juventus ancora tramortita dal caso Pogba.

Juventus, Pogba ancora sospeso. Potrebbe aver usato un integratore

Il giocatore avrebbe usato un integratore prescritto negli Stati Uniti da un medico amico, all'insaputa del club. Lo staff del giocatore, in attesa dell'esito delle contro-analisi, punterà sull'inconsapevolezza, ovvero che il francese non fosse al corrente della presenza del testosterone. Circostanza che secondo indiscrezioni giornalistiche verrebbe smentita dal foglietto illustrativo del prodotto. Resta il silenzio assordante del numero 10, sparito dai social.