Nuovo ospedale d'Ivrea, entro fine anno la gara per il progetto. Ma i sindaci contrari non ci stanno

Convincere la Regione a tornare sui propri passi. Non mollano i 61 Sindaci del Canavese, che già un mese fa si erano presentati con la fascia tricolore a palazzo Lascaris. Protestando contro la scelta dell'area ex Montefibre per la realizzazione del nuovo Ospedale di Ivrea. In un incontro a Cuorgnè la sera del 7 settembre chiederanno ai cittadini del territorio di unirsi alla mobilitazione.

I motivi del dissenso

Il perché l'opzione scelta non piace ai sindaci dell'Alto Canavese lo spiega Alberto Rostagno, sindaco di Rivarolo Canavese: “Il sito ex Montefibre non lo riteniamo idoneo in quanto già compromesso con edificazioni che lo rendono non espandibile e con una viabilità molto critica. Riteniamo invece idoneo il sito Ribes perché ubicato accanto al casello autostradale di Ivrea Pavone a circa 2 chilometri dal centro città in un'ampia zona facilmente espandibile e con un'ottima viabilità”.

Canavese spaccato

La scelta tra le due opzioni spacca da mesi il territorio: da una parte chi rappresenta gli oltre 170mila abitanti più direttamente interessati al progetto. Dall'altra, Ivrea con tutti gli altri comuni della TO4, un'ASL da mezzo milione di residenti. Dal voto ponderato dell'Assemblea dei Sindaci era uscita così l'indicazione per l'ex area Montefibre. Preferenza poi fatta propria dal Consiglio Regionale.

La nota della Regione

“La decisione sulla localizzazione del nuovo ospedale di Ivrea è stata già assunta dal Consiglio regionale, peraltro confermando la preferenza espressa a maggioranza dall’Assemblea dei sindaci dell’Asl del territorio - puntualizza la Regione - e ora si sta procedendo da parte dell’Asl con la predisposizione della documentazione propedeutica alla gara di progettazione che verrà lanciata entro l’anno.”