Juric non cambia, avanti con una punta: "Non rinuncio alla mia idea di calcio"

Ivan Juric non cambia. Se qualcuno, complice anche il recupero di Sanabria, pensava che la sosta avrebbe convinto il tecnico croato a mutare il volto del suo Toro passando a uno schieramento a due punte, è stato smentito. A Salerno sarà ancora il turno di Zapata sostenuto alle spalle da due trequartisti, molto probabilmente Vlasic e Radonjic. Una scelta che l'allenatore spiega con il desiderio di dare continuità alla sua idea di gioco. Del resto, a complicare i suoi piani in vista della trasferta in terra campana si sono messi anche gli infortuni con Ilic e Vojvoda che sono tornati malconci dalle nazionali e dovranno dare forfait: al loro posto probabilmente ci saranno Linetty e Lazaro. Dopo la vittoria con il Genoa Juric si attende anzitutto dai suoi un'altra prova di maturità che allontani i fantasmi della brutta prestazione di San Siro con il Milan. Un rischio che Juric vuole evitare, ora che il rapporto con la piazza si è rinsaldato e la sua squadra assomglia sempre più a quella che i tifosi vogliono vedere.

