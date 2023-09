Juric ringrazia Radonjic ma pensa a cambiare il suo Toro

L'eroe di giornata è lui, il talento genio e sregolatezza che nel momento meno atteso ha regalato al Toro una vittoria che mancava da centottanta giorni. Nemanja Radonjic parla con timidezza del colpo che ha permesso ai granata di superare il Genoa in pieno recupero.

Un gol che ha restituito il sorriso a Ivan Juric che nel talento del serbo ha sempre creduto. Una prodezza ha avuto il potere di cambiare di significato a una partita fino a quel momento anonima e nella quale il Toro aveva mostrato le medesime difficoltà vista con Cagliari e Milan nel creare situazioni di pericolo. In una serata inaspettatamente di festa Juric può così puntare l'attenzione sugli elementi positivi.

Ora, grazie agli impegni delle nazionali, arrivano due settimane durante le quali il tecnico potrà lavorare sull'inserimento dei nuovi arrivati a partire da Zapata che ieri ha messo in campo grande generosità ma che deve necessariamente crescere nell'intesa con i compagni. E chissà che la sosta non serva a Juric anche per lavorare a quelle varianti tattiche che, soprattutto sul fronte offensivo, sembrano indispensabili per aumentare la pericolosità di una squadra che non può sperare nel genio e nella sregolatezza dei suoi singoli.