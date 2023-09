Paul Pogba e Leonardo Bonucci, terremoto in casa Juventus

La sospensione per doping dell'uomo simbolo. La causa intentata dall'ex capitano. Un solo giocatore in Nazionale. La Juventus ripiomba nella tempesta. La positività al testosterone di Paul Pogba è stata accolta con estrema freddezza. La società ha annunciato che "valuterà i prossimi passaggi procedurali".

Juventus, Pogba positivo al testosterone, possibile sospensione del contratto

Parole che sanno di una presa di distanza dal giocatore che avrebbe dovuto rilanciare il club. Il calciatore, sospeso in via cautelare, oggi non si è presentato alla Continassa. La sua procuratrice, Rafaela Pimenta, annunciando le contro-analisi, ha difeso il suo assistito: "non ha mai voluto infrangere le regole". In caso venisse confermata la positività il club potrà sospendergli lo stipendio, ad eccezione del minimo federale di circa 43.000 euro lordi l'anno mentre il giocatore rischierebbe una squalifica fino a 4 anni.

Juventus, Bonucci fa causa al club: “Danni di natura professionale e di immagine”

In queste ore concitate è arrivata poi la causa intentata da Leonardo Bonucci: una richiesta danni di natura professionale e di immagine dopo la decisione del club di metterlo fuori rosa. Il ricavato, fanno sapere fonti del giocatore, verrà devoluto in beneficenza. Il club ha sempre difeso il proprio operato spiegando di aver messo a dispozione del calciatore quanto previsto dagli accordi. Club che spera, questa sera a Milano contro l'Ucraina, in una prestazione convincente da parte di Manuel Locatelli, unico bianconero tra i 23 azzurri di Luciano Spalletti.

Juventus, sorriso Manuel Locatelli, in campo contro l'Ucraina a San Siro

Il 25enne di Lecco, fischiato allo Stadium contro il Bologna, è chiamato alla prova del riscatto in una mediana, quella azzurra, che farà a meno di Tonali e, forse, Barella. Una partita da vincere non solo per l'azzurro ma anche per una Juve improvvisamente desiderosa di una buona notizia.