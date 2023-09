Allegri risponde a Bonucci: "Per gli amici sono Pinocchio"

"La Lazio è una squadra che ha molta tecnica. Giocano bene nello stretto e quindi bisogna stare molto attenti. In contropiede sono molto abili, basti vedere Napoli ed anche le partite dell'anno scorso. Quando giochi gli scontri diretti sono partite equilibrate, il dettaglio fa la differenza e bisogna essere bravi a portare il dettaglio dalla nostra parte".

Juventus-Lazio, probabile titolare Chiesa dal primo minuto

La Lazio è il primo vero banco di prova di una Juventus ormai abituata a convivere con il lavoro sul campo e le tensioni extracalcistiche. Domani alle 15 allo Stadium Allegri punterà quasi sicuramente a Chiesa, affiancato da Vlahovic. Possibile una maglia da titolare per McKennie, sarebbe la centesima presenza in bianconero, con Cambiaso a destra. Per quanto riguarda l'assente numero uno, quel Paul Pogba sospeso dopo la positività al testosterone, contro-analisi fissate il 5 ottobre, Allegri è chiaro: “Sono dispiaciuto per la situazione però non posso aggiungere, non ho altro da aggiungere anche perché c'è un procedimento in corso, è giusto aspettare la fine del procedimento”.

Juventus-Lazio, Allegri risponde a Bonucci: “A Leo auguro il meglio”

Inevitabile un commento sulle parole di Leonardo Bonucci che in un'intervista ha indicato in Allegri l'uomo che per due volte lo ha portato lontano dalla Juventus, accusandolo insieme al club di aver detto cose non vere: “Gli amici mi chiamano pinocchio, quindi quello è il meno. Le soap opera sono su Canale 5, A Leonardo gli faccio un grosso in bocca al lupo per quello che sarà il suo proseguo della carriera, tra l'altro è andato in una squadra che gioca la Champions”.

Servizio di Maghdi Abo Abia, montaggio di Enrico Caleffi. Intervista a Massimiliano Allegri, allenatore Juventus