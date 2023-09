Juventus, testa alla Lazio. Pogba: cambia la data delle controanalisi

La Juventus, finalmente, puo' pensare al calcio giocato. La sfida di domani alle 15 allo Stadium contro la Lazio sarà un'occasione per il gruppo di staccarsi dalle vicende extra campo e concentrarsi solo sul campionato. Rimarrà lontano da Torino Paul Pogba, presente questa mattina a Parigi nel ruolo di testimone nella prima udienza del processo per estorsione ai suoi danni che vede imputato, tra gli altri, il fratello maggiore Mathias ed alcuni amici d'infanzia.

Pogba, controanalisi spostate al 5 ottobre

Una grana in più per il francese che ha annunciato di volersi sottoporre alle controanalisi, in programma il 5 settembre al laboratorio dell'Acqua Acetosa di Roma. Una decisione presa per l'indisponibilità il 20 settembre, data inizialmente scelta da Pogba, del perito della difesa. In caso di ulteriore positività, da alcuni data per scontata, si aprirà l'istruttoria. Tre gli scenari previsti: archiviazione, patteggiamento o deferimento con processo sportivo. Il suo entourage punterà sul'inconsapevolezza, ovvero sul fatto che il giocatore ignorasse la presenza nel famoso integratore acquistato negli Stati Uniti di sostanze proibite.

La Juventus non risponde all'intervista di Leonardo Bonucci

Resta il rischio di una squalifica fino a 4 anni che metterebbe fine alla sua carriera e renderebbe il pogback una delle pagine più nere della storia recente bianconera. E poi c'è il caso Bonucci. L'ex capitano in un'intervista si è definito "umiliato" dopo 500 partite in serie a ed ha puntato il dito contro Allegri, ritenuto responsabile dei sue due addii al club. La società ha scelto di non replicare, segno di un rapporto ormai consumato e non più recuperabile. Un altro capitolo chiuso nel peggiore dei modi.

Servizio di Maghdi Abo Abia, montaggio di Tiziana Samorì.