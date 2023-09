Juventus-Lazio 3-1: video, gol e highlights. Alla quarta giornata la Juventus incrocia per la prima volta una big. La Lazio di Sarri arriva allo Stadium dopo aver espugnato il Maradona prima della sosta. Allegri rivoluziona la corsia di destra schierando Mckennie, alla centesima in bianconero. Davanti la coppia più attesa: Vlahovic-Chiesa.

Vlahovic apre le danze, la Lazio protesta

La Juve parte forte e dopo 9 minuti passa in vantaggio: McKennie addomestica una palla sulla linea, la sfera finisce a Locatelli, Vlahovic la gira in porta. Terzo gol in quattro partite per il serbo. Le proteste della Lazio, ma il var conferma la palla dentro il campo. L'atteggiamento aggressivo della Juve inibisce la manovra biancoceleste. La reazione affidata ad una conclusione di Kamada al 24' su cui Szczesny è attento. Ribaltamento di fronte e arriva il raddoppia. È di nuovo Mckennie a dare il via all'azione, controllo non perfetto di Rabiot, ma Chiesa si avventa sul pallone che scaraventa in porta. 2-0.

Distrazioni e rimedi

Nella ripresa Sarri butta in campo due ex: Luca Pellegrini e Rovella. Il primo squillo però è ancora bianconero. Dopo quattro minuti un intervento di Provedel ha del miracoloso sul colpo di testa ravvicinato di Rabiot. La Juve amministra e perde la concentrazione. Al 64' brutto errore in fase di costruzione e Luis Alberto va comodo alla conclusione per l'1-2. Il blackout può costare caro alla Juve, ma passano due minuti e per la terza volta il gol passa dai piedi di Mckennie. Il texano vede Vlahovic sul filo del fuorigioco, controllo tra due uomini e conclusione imparabile: la doppietta e il 3-1 che chiudono la partita. Allegri e lo Stadium si coccolano Vlahovic e Chiesa, 7 reti in 4 partite. La Juve ha trovato i suoi gemelli del gol.

Montaggio Tiziana Samorì