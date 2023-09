Juve, una partenza a forza 10

La convincente vittoria contro la Lazio rappresenta un tassello importante per l'avvio di stagione della Juventus. Davanti allo Stadium tutto esaurito (40mila spettatori) la squadra di Allegri conferma quell'atteggiamento propositivo già annusato contro Udinese ed Empoli.

Le parole di Allegri

Nel dopo partita l'allenatore bianconero è soddisfatto, ma ribadisce la sua ricetta: "Noi dobbiamo mantenere questo spirito, questa voglia tutti insieme di arrivare a un obiettivo importante e per farlo dobbiamo correre più degli altri ed essere più arrabbiati degli altri". "La strada è lunga - mette in guardia Allegri - , non scordiamoci che il nostro obiettivo è entrare nelle prime quattro. E poi vedremo".

Luci e ombre

Il punto debole della Juventus vista nelle prime quattro giornate sono i cali di concentrazione, probabilmente dovuti ad una squadra giovane che manca un po' di esperienza. Anche ieri, quando 15' minuti di blackout nell'avvio di secondo tempo hanno permesso alla Lazio di riaprire la partita con il gol di Luis Alberto sull'errore in fase di costruzione da parte di Bremer.

La novità dell'aggressività

Corsa e aggressività i punti forti, con l'eccezionale potenza di fuoco della coppia Vlahovic-Chiesa. Il serbo ha finalmente messo alle spalle i problemi di pubalgia che lo hanno tormentato lo scorso anno. Chiesa è tornato ad essere il giocatore che i tifosi avevano ammirato prima dell'infortunio al ginocchio. Per loro 7 reti in 4 partite e l'obiettivo di non fermarsi.

