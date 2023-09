La carica dei 101, staffetta contro i tumori dei bambini

L'atleta dei carabinieri Gaia Colli ha aperto, da piazza Carignano, la staffetta La carica dei 101 organizzata dalla Fondazione Città della Speranza di Padova insieme all’Arma. Obiettivo: sensibilizzare sulla ricerca scientifica contro i tumori dei bambini e raccogliere fondi. Oggi la staffetta ha fatto tappa a Torino; domani arriverà a Genova; il percorso era cominciato nel Veneto. In tutto sono oltre 40 gli atleti carabinieri che partecipano a questa iniziativa nazionale. A Torino a salutare gli atleti carabinieri c'erano Simone Fissolo consigliere comunale a nome del sindaco di Torino Stefano Lo Russo e per l'Arma il Comandante Claudio Lunardo che sta per lasciare la città per andare a ricoprire un incarico a Roma. A Torino dieci atleti in forza al Centro sportivo dei Carabineri si daranno il cambio fino a Genova. il 16 la staffetta tornerà dove era partita, a Padova. La Fondazione Città della Speranza è un punto di riferimento in Italia nel campo dell'oncologia infantile. Infatti i protocolli di cura per bambini malati delle città che ospitano la staffetta vengono predisposti proprio a Vicenza.

Nel servizio parlano: Gaia Colli, atleta carabiniere; Stefania Fochesato della Fondazione Città della Salute e Simone Fissolo, consigliere comunale di Torino.