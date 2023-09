La Juventus ospita la Lazio, obiettivo primo posto

Al mare in tempesta non ci si abitua mai, ma la nave guidata da Massimiliano Allegri ha già dimostrato di saper affrontare anche le onde più alte. Prima il caso Pogba, poi la denuncia di Bonucci: schiaffi difficili da incassare che hanno segnato l'ultima settimana alla Continassa. Quasi un déjà-vu della scorsa stagione, quando la giustizia sportiva toglieva e rimetteva punti alla classifica bianconera.

La parola al campo

Alla squadra che scenderà in campo contro la Lazio, la richiesta di mettersi tutto alle spalle e di pensare solo a vincere. Lo ha già fatto in maniera convincente a Udine ed Empoli, non c'è riuscita contro il Bologna proprio allo Stadium che oggi si presenterà con il tutto esaurito. Vietato deludere ancora una volta i tifosi bianconeri che attendono una Juve intraprendente. “Chiesa, Vlahovic, Milik e Kean: il reparto offensivo sta molto bene” ha ammesso Allegri.

Un occhio alla classifica

I tre punti vorrebbero dire primo posto in solitaria, in attesa del derby della Madonnina che si gioca alle 18. Di fronte, però, per la prima volta in questa stagione ci sarà una diretta concorrente, la Lazio di Maurizio Sarri, l'ultimo allenatore ad aver portato la Juve allo scudetto. Il tecnico toscano quindici giorni fa ha sbancato il Maradona e oggi vorrebbe replicare lo sgambetto ad un'altra ex.